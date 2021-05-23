Президент Ирана заявил, что из-за коррупции страна за почти 20 лет потеряла триллион долларов

По словам Бархама Салеха, было незаконно вывезено 150 миллиардов долларов. В этой связи президент Ирака внес на рассмотрение парламента страны законопроект о взыскании доходов от коррупции, включающий упреждающие меры, возвращение средств, полученных незаконным путем, и привлечение коррупционеров к судебной ответственности, передают местные СМИ,
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