Президент Ирана заявил, что из-за коррупции страна за почти 20 лет потеряла триллион долларов

По словам Бархама Салеха, было незаконно вывезено 150 миллиардов долларов. В этой связи президент Ирака внес на рассмотрение парламента страны законопроект о взыскании доходов от коррупции, включающий упреждающие меры, возвращение средств, полученных незаконным путем, и привлечение коррупционеров к судебной ответственности, передают местные СМИ,