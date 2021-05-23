В Миннеаполисе и Нью-Йорке сегодня пройдут марши в память о Джордже Флойде

25 мая исполняется год со дня убийства чернокожего жителя Миннеаполиса белыми полицейскими при задержании. Памятные мероприятия растянутся на несколько дней вплоть до дня годовщины во вторник.

ТЕКСТ: Первые марши памяти, организованные семьей Джорджа Флойда вместе с правозащитниками, политиками и активистами Black Lives Matter состоялись еще вчера в Хьюстоне, где вырос и был похоронен Флойд. В митинге участвовал мэр Хьюстона и конгрессвуман Палаты представителей. Сегодня в Миннеаполисе сестра Джорджа Флойда Бриджет возглавит митинг и марш напротив правительственного центра, где часто собирались протестующие и активисты во время процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином — в апреле этого года жюри присяжных признало его виновным по всем трем пунктам обвинения в убийстве. Наказание Шовину определит суд 25 июня. К Бриджет Флойд присоединятся семьи трех других погибших от полицейского произвола чернокожих американцев — Данте Райта, которого полицейская из Миннеаполиса застрелила, перепутав пистолет с электрошокером, Ботама Джина, которого полицейская застрелила, войдя к нему в квартиру, перепутав ее со своей и приняв чернокожего соседа за грабителя, и 17-летнего Трейвона Мартина, которого полицейский застрелил посреди улицы в упор. В нью-йоркском Бруклине сегодня также состоится марш в память о Джордже Флойде.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять закон о реформе полиции имени Джорджа Флойда к годовщине его убийства, но пока документ не был рассмотрен законодателями.