Польский форвард мюнхенской Баварии установил новый рекорд по количеству голов в чемпионате, обновив прежнее достижение, которое считалось вечным.
Уже завоевав титул чемпионов Бундеслиги, Бавария могла себе позволить решать другие задачи. В матче последнего тура, против Аугсбурга партнеры изо всех сил старались создавать Левандовскому шансы, отдавая ему мяч чаще чем кому-либо еще. Роберт нанес шесть ударов по воротам, но забивали при этом другие. К концу первого тайма мюнхенцы выигрывали 4-0. После перерыва два мяча побывали в сетке ворот самой Баварии и когда казалось, что Левандовски останется всего лишь соавтором достижения великого Герда Мюллера 73 года удача улыбнулась ему. На 90-й минуте после удара Лероя Сане вратарь отбил мяч перед собой и Левандовски повторным ударом отправил его в сетку. Польский форвард сыграл в 29 матчах и нанес 41 результативный удар. Гол Левандовски стал 99 для Баварии в чемпионате, то есть один игрок забил более 40 процентов мячей всей команды.
Рекорд принес Роберту Левандовски «Золотую бутсу» лучшего бомбардира Европы этого сезона.
Польский форвард мюнхенской Баварии установил новый рекорд по количеству голов в чемпионате
Польский форвард мюнхенской Баварии установил новый рекорд по количеству голов в чемпионате, обновив прежнее достижение, которое считалось вечным.