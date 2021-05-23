Польский форвард мюнхенской Баварии установил новый рекорд по количеству голов в чемпионате, обновив прежнее достижение, которое считалось вечным.

Уже завоевав титул чемпионов Бундеслиги, Бавария могла себе позволить решать другие задачи. В матче последнего тура, против Аугсбурга партнеры изо всех сил старались создавать Левандовскому шансы, отдавая ему мяч чаще чем кому-либо еще. Роберт нанес шесть ударов по воротам, но забивали при этом другие. К концу первого тайма мюнхенцы выигрывали 4-0. После перерыва два мяча побывали в сетке ворот самой Баварии и когда казалось, что Левандовски останется всего лишь соавтором достижения великого Герда Мюллера 73 года удача улыбнулась ему. На 90-й минуте после удара Лероя Сане вратарь отбил мяч перед собой и Левандовски повторным ударом отправил его в сетку. Польский форвард сыграл в 29 матчах и нанес 41 результативный удар. Гол Левандовски стал 99 для Баварии в чемпионате, то есть один игрок забил более 40 процентов мячей всей команды.

Рекорд принес Роберту Левандовски «Золотую бутсу» лучшего бомбардира Европы этого сезона.