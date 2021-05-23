Галяминой дополнительно вменили нарушение ограничений по ковиду, суд пройдет 24 мая

Полицейские в Великом Новгороде дополнительно составили административный протокол по факту нарушения ограничений по ковиду в отношении бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Как уточнил ТАСС ее адвокат Михаил Бирюков, судебные заседания по рассмотрению протоколов, которые были запланированы на утро воскресенья, в Новгородском районном суде пройдут уже в понедельник, 24 мая.

Галямина была задержана в минувшую субботу на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде, ночь она провела в отделе полиции. В отношении нее был составлен протокол о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ). ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов. Политолог Аббас Галлямов уверен, что в Земском съезде муниципальных депутатов власти видят опасность упорядочивания протестных настроений. Такое мнение Аббас Галлямов высказал «Эху». Аббас Галлямов добавил, что такие разгоны оборачиваются против самих властей, ибо создается дополнительная реклама оппозиционных объединений.