Италия победила на музыкальном конкурсе «Евровидение», финал которого вчера прошёл в Роттердаме

Исполнительница от России заняла девятое место.

Фурор на этот раз произвели итальянцы. Группа Maneskin – трое парней и девушка выиграли Евровидение. Они буквально взорвали зал своей песней. Композиция, построенная на повторяющемся гитарном риффе и взрывном припеве, пришлась по вкусу членам жюри и зрителям со всего мира. Вещь мало соответствовала своему названию, в переводе оно звучит как «Тихие и послушные». Экстравагантные наряды и внешний вид музыкантов в особенности разгуливающего на каблуках 22-летнего вокалиста Дамиано Давида эффектно дополняли картину. После того как Maneskin получили награду и снова исполняли песню, Давид прямо на сцене поцеловал других участников группы, это в том числе увидели зрители российских каналов. Артисты из Италии — путь к славе они начинали, выступая на улицах Рима и других городов страны, обошли представителей Франции и Швейцарии – они соответственно на втором и третьем местах. Участники группы Maneskin назвали победу невероятной.

Россию на песенном конкурсе постигла неудача. Певица Манижа с песней Russian Woman заняла лишь 9-е место. Некоторые зрители из России проголосовать не могли, об этом люди писали в соцсетях. Высший балл – 12 – нашей исполнительнице поставил только Азербайджан. Напомню, после выдвижения на конкурс Манижи — она родилась в Таджикистане — на неё обрушился шквал критики. Певица признавалась, что получила много ксенофобских высказываний и оскорблений в соцсетях в свой адрес. Некоторые возмущались, почему Россия отправила на Евровидение в Роттердам уроженку Таджикистана. Нашлась даже организация, которая потребовала проверить песню Русская женщина на разжигание ненависти. Сама исполнительница довольна результатом. Манижа, которой в раннем детстве пришлось с семьёй уехать из родной страны из-за войны, сказала, что горячо поддерживает беженцев.

Отмечу, что российское жюри отдало максимум баллов — 12 — йпевице из Молдавии. Её продюсирует Филипп Киркоров. Музыкальный критик Артемий Троицкий в фейсбуке попросил обнародовать весь список российского жюри, назвав его в кавычках «профессиональным» и назвав цитата «окончательной бесстыжестью, достойной госдумы».

В следующем году Евровидение пройдет в Италии. Стоит напомнить, что из-за коронавируса в прошлом году музыкальный конкурс не проводили.

Музыкальный критик Артемий Троицкий считает, что Первый канал сделал смелый шаг, выдвинув певицу Манижу представлять Россию на Евровидении Троицкий сказал, что довольно точно предсказал результат Манижи. По его мнению, она могла рассчитывать на 7-9 место