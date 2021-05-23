Поток лавы остановился в 50 метрах от аэропорта в Конго, сообщили местные власти

По словам чиновников, расположенный у подножия вулкана Ньирагонго город Гома с населением в полтора миллиона человек не пострадал, передает новостной портал «Актюалитэ». Извержение началось накануне вечером. В соседнюю Руанду бежали около 7 тысяч человек. Почти 20 лет назад в результате извержения погибли более 100 человек, многие дома были разрушены.

