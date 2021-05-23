В Кузбассе сайт «Новости Киселевска» сообщил о прекращении работы ради безопасности семьи его главного редактора

Основательница издания Наталья Зубкова в своем Youtube-канале пояснила, что это связано с бездействием прокуратуры и Следственного комитета. Зимой Зубкова уехала из России после того, как на нее напал неизвестный и пригрозил ей и ее дочерям расправой. По ее словам, из-за деятельности своего издания она неоднократно получала подобные угрозы, но правоохранительные органы ее обращения игнорировали.

