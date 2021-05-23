Министр обороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один

Бен Уоллес сказал в интервью газете «Телеграф», что российские военные корабли регулярно появляется вблизи границ страны, а в конце прошлого года в Ирандском море была замечена российская подлодка. Глава Минобороны сообщил, что Лондон не фиксировал их присутствие в Ирландском море «очень давно». В марте власти Великобритании назвали Россию главной угрозой в Комплексном обзоре оборонной и внешней политики страны до 2030 года
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