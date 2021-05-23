Выступление Манижи было лучшим представлением России за всю историю участия в конкурсе – музыкальный критик

Выступление певицы Манижа «Евровидении» было лучшим представлением России за всю историю участия страны в конкурсе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин.

«Это лучшее представление России за все время участия России на Евровидении. По результатам конкурса народу нравятся более простые вещи, просто красивые песни и яркие выступления без дополнительного политического или социального смысла. С Манижей все прекрасно, но все-таки петь песню на двух языках — по большей части на русском, — перемешивать русский с английским, читать рэп, переходить на фолк музыку, это очень круто, но все-таки для простого народа обычные песни, спетые с душей, заходят гораздо лучше», — сказал он.

О.Кармунин отметил, что «Евровидение» является важнейшим музыкальным конкурсом в мире.

«Евровидение – это главный конкурс мира, то, что там представлено, это и есть главная европейская музыка. Вся Европа голосует, отбирает своих лучших артистов и посылает на этот конкурс. Это хиты, которые стали популярны в «ТикТоке», в чартах, в своих странах. Это абсолютно актуальная на данный момент музыка. Это очень большой конкурс, который буквально диктует тренды в популярной музыке», — заключил он.

Певица Манижа заняла девятое место на песенном конкурсе «Евровидение». Артистка, представляющая Россию, выступила с песней «Русская женщина». В начале своего выступления Манижа была одета в громоздкое платье в русском стиле с яркими народными узорами из лоскутов, которые прислали из разных уголков страны. В интервью агентству «РИА Новости» ранее она поясняла, что костюм символизирует многовековые традиции, которые не дают женщине «выйти и освободиться». В какой-то момент певица «открыла» платье и «вышла» из него в красном костюме.

Текст песни Манижи ранее подвергался критике. Так, спикер Совета Федерации назвала песню «бессмысленной», а организация «Ветеранские вести» просила проверить ее «на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды».

Победителем «Евровидения» стала итальянская рок-группа Maneskin. В тройку финалистов также попали исполнитель из Швейцарии и певица из Франции.