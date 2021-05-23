В центре Москвы на Большой Никитской улице горит здание на реконструкции

Здание на реконструкции загорелось в самом центре Москвы на Большой Никитской улице. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

«Пожар произошел в здании на Большой Никитской улице, 9/15. Сейчас там проводится реконструкция. Предположительно, пожар возник на втором этаже», — сказал собеседник агентства.

Из-за пожара на Большой Никитской улице наблюдается задымление, сообщили ТАСС очевидцы. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Данных о пострадавших нет. -