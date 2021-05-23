Американский актер Кевин Спейси снимется в фильме после обвинений в домогательствах

Громкий скандал, казалось, положил конец карьере голливудской знаменитости, но Кевин Спейси получил шанс на ее возрождение. Как стало известно, актер снимется в картине «Человек, который нарисовал Бога». Причем Спейси предстоит сыграть детектива, расследующего дело в отношении человека, ложно обвиненного в педофилии, сообщает газета Daily Mail. Съемки фильма должны начаться в ближайшее время. Режиссер фильма Франко Неро отметил, чтобы был бы счастлив снова увидеть Спейси на площадке. Репутация актера была подорвана три года назад, когда на фоне скандала с продюсером Харви Вайнштейном возникло общественное движение MeToo. Тогда Спейси в домогательствах обвинил актер Энтони Рэпп. Он утверждал, что Спейси пытался соблазнить его, когда ему было 14 лет. Вслед за ним посыпались и другие обвинения. После этого крупные кинокомпании разорвали с ним контракты, последний сезон сериала «Карточный домик», где Спейси играл главную роль, снимали уже без его участия, кроме того, сцены с актером вырезали из уже готового фильма «Все деньги мира».

Пока обвинения в отношении Спейси так и не нашли подтверждения в судах. В мае развалилось очередное дело против актера – один из заявителей отказался раскрыть свою личность