На юге Москвы эвакуирован торговый центр из-за задымления в детской комнате

Более 1 000 человек эвакуированы из торгового центра на юге Москвы из-за задымления в детской комнате. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

«По предварительным данным, в детской комнате торгового центра в микрорайоне Северное Чертаново произошло возгорание, которое привело к задымлению», — сказал собеседник агентства.

Из здания центра проведена полная эвакуация персонала и посетителей. «Всего на улицу выведено более 1 000 человек», — сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, пострадавших нет.