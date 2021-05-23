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12:01, 23 мая 2021

Суд города Березники Пермского края заключил под стражу подростка, напавшего с ножом на учительницу

В СИЗО 16-летний обвиняемый проведет по решению суда два месяца. 21 мая он прикрепил нож под свитер и отправился в лицей, в котором обучался. Открыв дверь не своего класса, он подошел к учительнице физики и приобняв ее нанес удары ножом в шею и плечо. Вызванный детьми охранник нейтрализовал подростка, которого затем доставили в полицию. О причинах, которые толкнули его на нападавшего, пока неизвестно. Самая распространенная версия – двойка в четверти по физике, которую ему поставила строгая учительница. Лицеист находился в неустойчивом состоянии. Товарищам он говорил как о желании покончить собой, так и кого-нибудь убить. Полицейские нашли у него дома коллекцию ножей. Пострадавшую учительницу доставили в Пермь санитарным вертолетом. Она потеряла много крови и находится в тяжелом состоянии.

Подростку предъявлены обвинения по статье покушение на убийство.


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