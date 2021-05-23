Официальное число заразившихся в России коронавирусом с начала пандемии превысило 5 миллионов человек

По данным оперативного штаба, за сутки выявлено чуть менее 9 тысяч новых заболевших, из них около трех тысяч в Москве. Днем ранее в столице было выявлено 2 653 случая. За сутки в Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом, по всей России – 357.

