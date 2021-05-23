В Конго эвакуируют жителей города Гома из-за мощного извержения вулкана

Один из горожан сказал, что боится разрушений
Больше пяти тысяч жителей Конго уже бежали в соседнюю Руанду Официальной информации о жертвах и пострадавших пока нет. В 2002 году из-за извержения того же вулкана Ньирагонго погибли более ста человек
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Один из горожан сказал, что боится разрушений
Больше пяти тысяч жителей Конго уже бежали в соседнюю Руанду Официальной информации о жертвах и пострадавших пока нет. В 2002 году из-за извержения того же вулкана Ньирагонго погибли более ста человек
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