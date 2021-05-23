Президента Бразилии оштрафовали за нарушение мер борьбы с коронавирусом

Во время визита в город Асайландия Жаир Болсонару был без маски и собрал на акции толпу людей. Штраф выписало управление санитарного надзора штата Мараньян, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Сумма не называется. Болсонару известен как противник введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Из-за этого в стране за время пандемии четырежды сменился министр здравоохранения. Поначалу Болсонару демонстративно отрицал опасность коронавируса, посещал больницу без маски, а потом и сам переболел коронавирусом
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