Трех участников съезда муниципальных депутатов в Новгороде, которые ночь провели в полиции, повезли в суд

Среди них бывший муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина. Им вменяют неповиновение полиции. Как сообщает портал «ОВД-Инфо», председателя местного отделения партии «Яблоко» Виктора Шалякина оставляют в полиции до понедельника.