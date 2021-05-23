В Москве выявили 2 924 случая заражения коронавирусом за сутки — оперштаб

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 924, до 1 157 039. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, по данным штаба, составил 0,25%.

Днем ранее было выявлено 2 653 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 648.