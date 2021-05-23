Бывший глава BBC выразил сожаление в связи с обстоятельствами знаменитого интервью с принцессой Дианой

Ранее британская телерадиовещательная корпорация принесла извинения за действия журналиста, обманом добившегося встречи с принцессой Уэльской.

Бывший генеральный директор BBC Тони Холл ушел с должности руководителя лондонской Национальной галереи на фоне скандала из-за интервью, которое принцесса Диана в 1995 году дала журналисту Мартину Баширу. Он подчеркнул, что сожалеет о случившемся, и добвил, что быть лидером означает способность взять на себя ответственность. Холл бвл гендиректором BBC с 2013 по август 2020 года. Действующий глава вещательной корпорации Тим Дейви ранее принес извинения за поступок журналиста. Расследование подтвердило, что Мартин Башир добился интервью с принцессой с помощью поддельного документа, якобы доказывающего, что люди из ближайшего окружения Дианы продают таблоидам сведения о ее личной жизни, поэтому ей лучше рассказать обо всем самой. В том вызвавшем сенсацию интервью принцесса впервые сообщила о супружеской неверности принца Чарльза. Тот выпуск стал одной из самых рейтинговых программ в истории британского телевидения.

После публикации итогов расследования сыновья принцессы обвинили руководство BBC в причастности к тому, что у их матери появилась паранойя.