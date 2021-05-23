В Великом Новгороде полиция накануне сорвала работу съезда независимых муниципальных депутатов

Нескольких задержанных участников сегодня ждёт суд.

Слежку за делегатами съезда полицейские вели до ночи, сообщает интернет-издание Sota Vision. До этого к участникам мероприятия в Великом Новгороде нагрянула полиция. Задержали, в том числе, бывшего муниципального депутата Москвы Юлию Галямину. Её оставили в отделении на всю ночь, сегодня будет суд. Неповиновение полицейским — эту статью вменяют ей и ещё трём задержанным. Именно Галямина стала инициатором съезда независимых муниципальных депутатов. Его участники хотели обсудить реформы местного самуоправления и политического представительства. За несколько дней до форума глава Новгородской области ужесточил санитарные требования. Андрей Никитин запретил негосударственным организациям проводить мероприятия более чем с 30-ю участниками. Из-за этого на съезд приехали только 25 делегатов. Однако полицейские в протоколах утверждают, что в помещении был 31 участник. В соседнем зале гостиницы, где был съезд, шла многолюдная свадьба, но полиция не стала задерживать гостей новобрачных. Она сослалась на то, что развлекательные мероприятия не запрещены, пишет газета Коммерсант.

Напомним, что Галямина в конце прошлого года получила два года условно. Её признали виновной в многократном нарушении правил митингов и пикетов. После этого Галямину лишили статуса муниципального депутата района Тимирязевский.