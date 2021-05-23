Китайский марсоход «Чжужун» накануне сошел с посадочной платформы и приступил к исследованиям

Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление. Марсоход сел на поверхность планеты 15 мая, в среду аппарат отправил первые снимки и видео. Сейчас на Марсе находятся еще два действующих марсохода США, один из них с небольшим вертолетом.