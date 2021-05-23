Коронавирусный кризис обошелся Германии, по подсчетам экспертов, почти в 300 миллиардов евро

Такие данные приводит газета «Бильд» со ссылкой на расчеты Кельнского института германской экономики. Его глава Михаэль Хютер отметил, что пройдут годы, прежде чем удастся восполнить потери. В Германии сохраняются коронавирусные ограничения, но не такие строгие, как зимой. Открыты школы и детские сады, во многих регионах работают отели, ресторанам разрешено принимать посетителей вне помещений.
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