В мэрии Москвы предупреждают о скором увеличении числа змей в городских парках

Речь идет, в первую очередь, об ужах, которые не опасны для человека. Этих змей уже наблюдают в Битцевском лесу, Митинском лесопарке, в парках в Царицыно, Измайлово, Строгинской пойме, передает «Интерфакс». В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рекомендуют гулять по лесам и паркам в высокой и плотной обуви и внимательно смотреть под ноги.