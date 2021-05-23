В Иране объявили, что истек срок соглашения о мониторинге ядерных объектов страны

Теперь Международное агентство по атомной энергии не будет иметь доступ к данным видеокамер, которые находятся внутри этих объектов, сказал спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает агентство Fars. В феврале в Иране вступил в силу закон, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам. Стороны договорились о временном продолжении инспекций на три месяца.

