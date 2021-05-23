Гебрев: боеприпасы со склада в Чехии, на котором в 2014-м прогремели взрывы, не предназначались для продажи Украине

Болгарский торговец оружием Емельян Гебрев уверяет, что боеприпасы со склада в Чехии, на котором в 2014-м прогремели взрывы, не предназначались для продажи Украине. Прага обвиняет в инцидентах российские власти.

Версию о причастности сотрудников ГРУ к взрывам на складах с оружием во Врбетице Емельян Гебрев по его словам услышал только после публичных обвинений со стороны чешских властей. То есть этой весной. Владелец оружейной компании рассказал немецкому изданию Шпигель, что боеприпасы на складе были старыми и торговать ими не собирались. Гебрев утверждает: их вопреки подозрениям Москвы не могли отправить украинской армии. Болгарский бизнесмен также сообщил, что его компания, как и другие фирмы, арендовала склад во Врбетице, где хранила боеприпасы времён Варшавского договора, приобретённые в Чехии. Ранее Гебрев рассказал газете New York Times что продавал боеприпасы Киеву во время войны в Донбассе. Напомню, взрывы в чешской деревне Врбетице прогремели в октябре и декабре 14-го, погибли два человека. Прага спустя годы обвинила российские спецслужбы. Между странами начался крупный дипломатический конфликт. Неделю назад президент Милош Земан выдвинул новую версию взрывов: причиной по его словам могла стать попытка скрыть недостачу. При этом он призвал тщательно расследовать версию о причастности к взрывам России.

Прага ранее объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Согласно записям с камер наблюдения они были за день до взрыва в октябре 2014го на территории склада.