Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию «угрозой номер один»

Угроза по мнению Бена Уоллеса состоит в том, что острова посещают, цитирую, «сующие свой нос» военные корабли российского флота. В Интервью газете Телеграф он упомянул о заходящих в Ла-Манш и Северное море судах, а также о подводной лодке, которую обнаружили в Ирландском море, чего не было очень давно. По словам министра, Великобритания сделала многое для деэскалации и пробовала «другие методы». По всей видимости, они не возымели действие, поскольку Уоллес добавил, что пока Россия не «изменит свое поведение» довольно сложно сказать, куда именно движутся отношения между двумя странами. В новой оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании, которая была обнародована в марте этого года, Россия уже была названа главной угрозой. За этим последовало решение увеличить ядерный потенциал страны со 180 до 260 боеголовок.

ОТВОДА

Министр обороны Великобритании уточнил, что страна даже после этого будет обладать наименьшим количеством боеголовок среди ядерных держав.