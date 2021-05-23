Певица Манижа, представлявшая Россию на международном песенном конкурсе Евровидение заняла 9-ое место

Победителем стала итальянская рок-группа Maneskin.

На сцене в Роттердаме в финале Евровидения выступили 26 участников. Первое место итальянской Maneskin не стало неожиданностью – его предсказывали букмекерские конторы. Это третья победа страны за всю историю конкурса.

Второе место – у другой фаворитки конкурса, француженки Барбары Прави, тройку замыкает Швейцария. За Россию выступала певица Манижа с песней Russia Woman – «Русская женщина». Ее победа на отборочном конкурсе вызвала в стране скандал – многие возмущались, что на Евровидении Россию представляет девушка родом из Таджикистана. Но Манижа не отказалась от участия. В ответ на критику исполнительница дополнила свой номер видеорядом c сотнями женщин, поющими вместе с ней. Таким образом певица хотела показать, насколько разными могут быть русские женщины. У Манижи девятое место. Последнее место заняла Великобритания – у нее ноль баллов. Трансляцию конкурса смотрели сотни миллионов человек.

65-ый конкурс Евровидение должен был состояться год назад, но его отменили из-за коронавируса. Тогда от России на конкурс собирались отправить группу Little Big