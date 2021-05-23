В Китае погиб 21 человек во время ультрамарафона

Дистанция в 100 км проходила по труднодоступной и малонаселенной горной местности на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря. Всего в забеге принимали участие 172 спортсмена. Во время соревнований погода неожиданно сильно испортилась: температура упала, поднялся шквалистый ветер, пошел холодный дождь, временами переходящий в град. Китайские СМИ пишут, что более половины погибших были постоянными участниками подобных забегов. Среди них были обладатели национальных рекордов. Специалисты отмечают, что профессионалы стараются максимально сократить вес, поэтому обычно не берут с собой термоодежду и ветровки.

