Z Архив новостей новости
5 0 6 0
09:32, 23 мая 2021

Больше пяти тысяч жителей Конго бежали в соседнюю Руанду из-за извержения вулкана

Люди на востоке страны спасались от потоков лавы, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Официальной информации о жертвах и пострадавших пока нет. В 2002 году из-за извержения того же вулкана Ньирагонго погибли более ста человек.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Идеальный политик Сахаров понимал как мало кто другой, что ключевой фактор в политике – это доверие общества. Сахаров был бы идеальным президентом. Президентом страны должен быть идеальный политик, человек, верящий в нравственные идеалы…

5 103 6 8788 21.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Новый Холокост всегда на пороге Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?..

5 440 6 85026 16.05
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

В ЕС начали открывать границы для вакцинированных, что насчет «Спутник V»? «Спутник V» в этот список не входит, его статус пока обозначен пометкой «необходимы дополнительные данные»...

5 36 6 8698 16.05
Блоги

О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…

5 72 6 13708 22.05
Блоги

Сергей Марков политолог

С целью не допустить Майдана в сентябре Платошкин как раз такой кейс. Его задача была увести левых от КПРФ и привести их на Майдан против Путина…

5 222 6 42977 20.05
Новости

Джо Байден:Способ разрешить конфликт между Израилем и палестинцами – это создать независимое Палестинское государство При этом, по его словам, палестинцы должны признать право Израиля на существование как независимого еврейского государства…

5 33 6 11082
Блоги

+ Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину…

5 174 6 38058 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сахаровский центр многофункциональная общественная и просветительская площадка (власти считают иноагентом)

Заявление о срыве юбилейной выставки к 100-летию Андрея Сахарова Будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным…

5 47 6 11684 17.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Многие думают, что это их не коснется, что если не выходить на демонстрации, то тебя «запотевшее забрало» не пнет ногой в живот. Ответ заключается в том, что если вы живете в современной путинской России, вы не знаете, когда на вас это упадет…

5 74 6 18600 22.05
#слушать 48:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Война на Ближнем Востоке закончилась. Что дальше? Война на Ближнем Востоке закончилась. Что дальше? Этот конфликт выявил очень серьезную проблему — глубокое разделение внутри обществ…

5 33 6 8543 22.05
8читать ;смотреть
Интервью Интервью

Михаил Ульянов гость: Михаил Ульянов постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене

У американцев ужасная эта санкционная политика: противозаконная, не соответствует нормам международного права. Если бы это были их собственные национальные санкции, эти санкции носят экстерриториальный характер и могут применяться даже против ближайших союзников США. По сути — шантаж, запугивание…

5 29 6 7344 21.05
#слушать 57:15 8читать $скачать HD / SD
Блоги

Геннадий Гудков политик

Диктатура (не) пройдет? Вангую, что пройдет совсем немного времени, и экстремистскими станут последние независимые СМИ, каналы Ю-туба, аккаунты популярных блоггеров, ведь аппетит приходит во время еды. Ну, а потом репрессии затронут и всех остальных…

5 174 6 46860 22.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что значит отказ от расследования отравления Навального Власти понимают: любое, даже самое поверхностное расследование покажет, что в России преступно производятся, хранятся и даже могут применяться опаснейшие химические боевые отравляющие вещества…

5 156 6 43530 19.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

За нас, за вас и за ХАМАС Где Китай, а где Палестина. Зачем им это нужно?..

5 136 6 96428 16.05
Блоги

+ «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все»...

5 392 6 113301 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Израиль сделал свое государство, а Палестина нет Есть Палестина и есть Израиль. Можно посмотреть на одно и на другое. И там и там нет воды, и там и там пустыня, условно говоря, вместо земли. И там и там, если это не возделывать и не приложить руки, это будет пустыня….

5 108 6 32182 17.05

Популярное за неделю

Новости

Песенный конкурс «Евровидение» выиграла рок-группа Maneskin из Италии Представлявшая Россию Манижа с песней «Русская женщина» заняла девятое место…

5 4 6 6493
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С учетом административных и силовых размеров ее задницы можно быть уверенным, что практически все без исключения ее противники будут мощью ее ягодиц политически умерщвлены…

5 32 6 75624 19.05
#слушать 51:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

«Научный склад преступного ума» (заключенные, занимавшиеся наукой). 3456318
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 5251 16.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

«Хижина дяди Вовы» Меня, как депутата, во время таких задержаний не трогают. Но я являюсь свидетелем этого беспредела. И я не молчаливый свидетель…

5 75 6 183319 17.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Инициатив по казанскому делу — тьма. Самой интересной является инициатива выявления подростков, проявляющих интерес и склонность к оружию. Могу облегчить работу операм…

5 51 6 126573 16.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9124156
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4913202

Сегодня в эфире