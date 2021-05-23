Популярность Дональда Трампа в соцсетях с января упала на 95%, пишет газета «Вашингтон пост»

Издание ссылается на данные нескольких аналитических компаний. Они отмечают новый сайт Трампа привлек меньше аудитории, чем платформа сервиса поиска домашних животных Petfinder или сайт с рецептами Delish. Крупные соцсети заблокировали Трампа после того, как его сторонники штурмовали Капитолий.