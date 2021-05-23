Сергей Собянин заявил, что Москва справилась с вызовами пандемии лучше, чем некоторые города мира

Мэр пояснил, что было меньше ограничений и меньше пострадала экономика, передает «Интерфакс». При этом в пятницу на сайте главы столицы было опубликовано видео, где Собянин говорит, доля вакцинированных в Москве меньше, чем любом европейском городе.