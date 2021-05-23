Нападающий мюнхенской «Баварии» Левандовски побил державшийся полвека рекорд по голам за сезон чемпионата Германии

Как пишет газета «Коммерсант», историческое достижение свершилось во время футбольного матча против «Аугсбурга», где игрок забил свой 41-й мяч.

Предыдущий рекорд был поставлен также нападающим «Баварии» Гердом Мюллером в сезоне 1971⁄ 72 годов. Впрочем, до сих пор непревзойденным остается другое достижение одного из лучших бомбардиров в истории футбола. Мюллер забил в Бундеслиге 365 мячей, тогда как Роберт Левандовски, идущий следом, только 277.

