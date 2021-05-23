Итальянская рок-группа Maneskin выиграла песенный конкурс «Евровидение»

На этапе голосования жюри музыканты занимали лишь четвертую строчку, однако в зрительском голосовании им не оказалось равных.

Участники коллектива Виктория и Дамиано после оглашения результатов не могли сдержать эмоций.

Ранее песня Zitti E Buoni, принесла группе Maneskin победу на фестивале Сан-Ремо.

Представительница России Манижа с песней «Русская женщина» оказалась на девятом месте. Максимальные 12 баллов в этом году России отдал только Азербайджан.