Власти Израиля с сегодняшнего дня начнут восстанавливать туристический поток в страну

Первыми в Израиль смогут попасть только 20 зарубежных туристических групп. Это делается в качестве эксперимента, отмечает Министерство здравоохранения страны. При этом процесс будет не однодневным. Его планируется растянуть до 15 июня.

Власти страны надеются, что это станет первым шагом к полному возобновлению турима, сейчас же это должно позволить хотя бы немного увеличить турпоток.

Каждая въезжающая группа может быть численностью от пяти до 30 человек, все они должны иметь при себе сертификат о завершенной вакцинации. Помимо того, всем въезжающим придется сдать два ПЦР-теста за 72 часа до вылета, и еще один по прилету.

Министерство здравоохранения Израиля подчеркивает, что впускать в страну будут только из тех стран, где эпидемиологическая обстановка отвечает требованиям безопасности израильского профильного ведомства.

Отводка

Вместе с тем в Израиле сейчас наблюдается нестабильная обстановка в связи с непрекращающимися стычками с палестинцами. Соглашение о перемирии, которое было достигнуто при участии Египта, было нарушено уже спустя несколько часов после вступления в силу.