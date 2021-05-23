Лондон увидел в Москве главную военную угрозу

Британский министр обороны Бен Уоллес в интервью газете «Санди телеграф» сказал, что ведомство регулярно информируют о «любопытных российских кораблях», а в конце прошло года в Ирландском море была замечена подводная лодка, которая не появлялась там в течение очень долгого времени.

В марте в обзоре оборонной и внешней политики страны на ближайшее десятилетие Россия уже называлась главной угрозы. На этом фоне премьер Борис Джонсон говорил о дополнительном финансировании военного комплекса.

Тогда же сообщалось, что в качестве одного из ответов на внешние угрозы Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал.