Россия, по оценкам американской прессы, обошла США в вопросе военного присутствия в Арктике

Газета The New York Times пишет, что Москва, в отличие от Вашингтона открыто признала наличие климатических изменений в регионе, приняв Стратегию развития Арктической зоны. Эксперты считают, что таяние льдов стало для России «ночным кошмаром», так как открывает новый театр военных действий в случае конфликта с США. При этом отмечается, что внимание Кремля к региону продиктовано во многом экономическими соображениями. Изменение климата раскрыло потенциал Северного морского пути и освоение новых запасов полезных ископаемых.

