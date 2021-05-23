В Бразилии после выявления так называемого индийского штамма коронавируса установят санитарные кордоны

Впервые мутация была обнаружена в четверг. Зараженными оказались члены экипажа грузового судна. С тех пор, как они сошли на берег, они успели войти в контакт с сотней человек. На этом фоне о дополнительных мерах сообщил министр здравоохранения страны. По его словам, помимо кордонов в северо-восточный регион отправят дополнительные тесты для диагностики в аэропортах, на автостанциях и на границах. В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Индии, Бразилия на прошлой неделе приостановила авиасообщение с этой страной.

