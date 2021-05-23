Среди погибших в Китае спортсменов-бегунов оказался обладатель национальных рекордов

Лян Цзин на протяжении нескольких часов находился в списке пропавших без вести, однако позже спасатели обнаружили его тело. Об этом сообщает издание «Сина». Всего жертвами непогоды во время ультрамарафона стали более 20 атлетов.

Отмечается, что около полвины участников горного забега на 100 километров были профессиональными спортсменами. В попытке максимально сократить вес они не брали с собой теплую одежду, а также успели убежать дальше, чем другие участники, что затруднило их поиски.

Забег начался утром в субботу. Днем на высокогорном этапе погода резко ухудшилась: начались порывы шквального ветра и пошел град, после чего мероприятие было приостановлено. Власти организовали спасательную операцию.