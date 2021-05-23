Певица Манижа заняла девятое место на песенном конкурсе «Евровидение». Артистка, представляющая Россию выступила с песней «Русская женщина». Победителем же стала итальянская рок-группа Maneskin. В тройку финалистов также попали исполнитель из Швейцарии и певица из Франции.

Группа Maneskin была создана в 2015 году. Название в переводе с датского означает «лунный свет» — это знак уважения к родине одной из участниц коллектива. На счету музыкантов два альбома. С песней Zitti e buoni, которую они и представили на конкурсе, группа уже одерживала победу на музыкальном фестивале «Сан-Ремо».

Maneskin по итогам голосования жюри заняла лишь четвертое место, однако вырвалась вперед в результате зрительского голосования.

Следующий конкурс «Евровидение» должен пройти в Италии.