В Миннеаполисе и Нью-Йорке сегодня пройдут марши в память о Джордже Флойде — 25 мая исполняется год со дня убийства чернокожего белыми полицейскими при задержании. Памятные мероприятия растянутся на несколько дней вплоть до дня годовщины во вторник.

Первые марши памяти, организованные семьей Джорджа Флойда вместе с правозащитниками, политиками и активистами Black Lives Matter состоялись еще вчера в Хьюстоне, где вырос и был похоронен Флойд. В митинге участвовал мэр Хьюстона и конгрессвуман Палаты представителей. Сегодня в Миннеаполисе сестра Джорджа Флойда Бриджет возглавит митинг и марш напротив правительственного центра, где часто собирались протестующие и активисты во время процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином — в апреле этого года жюри присяжных признало его виновным по всем трем пунктам обвинения в убийстве. Наказание Шовину определит суд 25 июня. К Бриджет Флойд присоединятся семьи трех других погибших от полицейского произвола чернокожих американцев — Данте Райта, которого полицейская из Миннеаполиса застрелила, перепутав пистолет с электрошокером, Ботама Джина, которого полицейская застрелила, войдя к нему в квартиру, перепутав ее со своей и приняв чернокожего соседа за грабителя, и 17-летнего Трейвона Мартина, которого полицейский застрелил посреди улицы в упор. В нью-йоркском Бруклине сегодня также состоится марш в память о Джордже Флойде.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять закон о реформе полиции имени Джорджа Флойда к годовщине его убийства, но пока документ не был рассмотрен законодателями.