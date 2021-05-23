Италия стала победителем песенного конкурса «Евровидение». Страну представляла рок-группа Maneskin. Россия оказалась лишь на девятом месте. Певица Манижа набрала 204 балла. Она исполнила песню «Русская женщина».

Текст песни Манижы в преддверии конкурса подвергался критике Так, спикер Совета Федерации назвала песню «бессмысленной», а организация «Ветеранские вести» просила проверить ее «на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды».

В начале своего выступления Манижа была одета в громоздкое платье, которое, по ее словам, символизировало многовековые традиции, не дающие женщине «выйти и освободиться». В какой-то момент певица «открыла» платье и «вышла» из него в красном костюме.