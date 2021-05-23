В Китае погибли более 20 участников горного ультрамарафона. Забег по пересеченной местности на дистанцию в 100 километров начался утром в субботу. Днем на высокогорном этапе погода резко ухудшилась: начались порывы шквального ветра и пошел град, после чего мероприятие было приостановлено. Об этом пишет газета «Глобал таймс». Власти организовали спасательную операцию. Всего в ультрамарафоне приняли участие более 170 человек, из 150 них находятся в безопасности.
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