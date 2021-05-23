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Эксклюзив Эха 06:03, 23 мая 2021

Участники съезда независимых муниципальных депутатов потребовали отпустить задержанных в Великом Новгороде

Участники съезда независимых муниципальных депутатов потребовали отпустить задержанных в Великом Новгороде. Экстренное заявление Земского съезда на своей странице в фейсбуке опубликовала его организатор – политик Юлия Галямина. Накануне в отделения полиции попали несколько человек. Им вменяют нарушение санитарных ограничений и неповиновение силовикам.

Депутат псковского Заксобрания Лев Шлосберг считает разгон съезда муниципальных депутатов в Новгороде провокацией и проявлением страха со стороны властей. Такое мнение Лев Шлосберг высказал «Эху».

По мнению Льва Шлосберга, действия полиции демонстрируют, что власть абсолютно слаба и неспособна вести диалог с населением.

Форум был созван в ответ на силовой разгон съезда «Муниципальная Россия» в Москве в марте. Тогда полицейские сочли, что его проводила нежелательная в стране британская организация Open Russia.


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