Песенный конкурс «Евровидение» выиграла рок-группа Maneskin из Италии. Втрое место у певицы из Франции Барбары Прави, на третьей строчке – представитель Швейцарии Джон Мухарремай.

Представлявшая Россию Манижа с песней «Русская женщина» заняла девятое место. После завершения конкурса в эфире «Первого канала» она сказала, что гордится своим выступлением.

В начале своего выступления Манижа была одета в громоздкое платье в русском стиле с яркими народными узорами из лоскутов, которые прислали из разных уголков страны. В интервью агентству «РИА Новости» ранее она поясняла, что костюм символизирует многовековые традиции, которые не дают женщине «выйти и освободиться». В какой-то момент певица «открыла» платье и «вышла» из него в красном костюме.

Текст песни Манижы подвергался критике Так, спикер Совета Федерации назвала песню «бессмысленной», а организация «Ветеранские вести» просила проверить ее «на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды».