Бывший глава Би-би-си выразил сожаление из-за интервью принцессы Дианы 26-летней давности

На фоне скандала, разразившегося вокруг той записи, Тони Холл, после ухода из СМИ возглавлявший лондонскую Национальную галерею, покинул этот пост. Он сказал, что не сможет продолжать работу, так как вопросы, связанные с интервью, будут его отвлекать, передает телеканал CNN.

На днях Би-би-си извинилась за обманные действия журналиста Мартина Башира ради беседы с принцессой Дианой. Телерадиокомпания начала разбирательство после того, как брат погибшей обвинил сотрудника СМИ в подделке документов, из-за которых Диана согласилась на скандальное интервью, записанное в 1995-ом году. В нем она впервые рассказала об изменах принца Чарльза, своей булемии и тяжелом психическом состоянии.