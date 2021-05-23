Индийские власти требуют от социальных сетей удалить информацию о местном штамме коронавируса

Они считают, что использование это термина безосновательно – сообщает агентство Рейтер. Претензии вызвало то, что «индийской» называют мутацию В. 1. 617, которая впервые была выявлена в стране в прошлом году и вызвала беспокойство ВОЗ из-за высокого уровня заразности. В Нью-Дели, однако, считают, что упоминания «индийского варианта» вызывают непонимание и наносят ущерб имиджу страны. В региональном бюро Всемирной организации здравоохранения также напомнили, что не обозначают вирусы и штаммы названиями стран, в которых они впервые были зарегистрированы.
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