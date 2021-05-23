В Тель-Авиве тысячи людей вышли на митинг в поддержку палестино-еврейского партнерства

Как пишет газета The Times of Israel, участники акции устроили шествие и призывали к урегулированию конфликта. Перед ними выступили политики, которые представляют левые и арабские партии Израиля.

Обострение конфликта началось 10 мая. С тех пор в течение 11 дней израильская армия и палестинские радикалы из сектора Газа обменивались ракетными ударами. В Израиле погибли 12 человек, в палестинском анклаве – в 20 раз больше. В ночь на пятницу стороны договорились о прекращении огня.