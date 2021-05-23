Украинский МИД связал нехватку воды в Крыму с милитаризацией полуострова

В ведомстве заметили, что водных ресурсов для бытового использования в регионе достаточно. Проблема обострилась из-за развития Россией военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса. Пресс-секретарь министерства иностранных дел повторил позицию Киева по возобновлению поставок воды через Северо-Крымский канал. По его словам, это произойдет только после «демилитаризации и деоккупации» полуострова.

Украина прекратила подачу воды в Крым в 2014 году. До этого времени канал обеспечивал до 85% потребности полуострова в пресной воде.