Лондон увидел в Москве главную военную угрозу

Британский министр обороны Бен Уоллес в интервью газете «Санди телеграф» сказал, что ведомство регулярно информируют о «любопытных российских кораблях», а в конце прошло года в Ирландском море была замечена подводная лодка, которая не появлялась там в течение очень долгого времени. Министр сказал, что Великобритания пробовала двигаться в направлении деэскалации, а также применять другие методы.

Ранее в обзоре оборонной и внешней политики страны на ближайшее десятилетие Россия уже называлась главной угрозы. В качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал.