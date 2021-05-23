На японской АЭС «Фукусима-1» проверят больше 5 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами

Телеканал NHK сообщает, что причиной стала незначительная утечка, которую зафиксировали еще в марте. Предположительно, это случилось из-за коррозии одной из емкостей. Как ожидается, специалисты будут осматривать контейнеры до конца июня.

В трех реакторах АЭС в марте 2011 года расплавилось ядерное топливо, когда из-за цунами на «Фукусиме-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В атмосферу попала радиация, обширная территория, прилегающая к атомной электростанции, была заражена. Сейчас район в значительной мере очищен, но на окончательную ликвидацию последствий могут потребоваться десятилетия.